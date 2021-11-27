Из Минска вылетел очередной самолёт для возвращения мигрантов на родину

Из Минска вылетел очередной вывозной рейс иракской авиакомпании Iraqi Airways, который доставит мигрантов на родину.

Из данных онлайн-табло национального аэропорта Минск следует, что самолёт в Эрбиль вылетел в 01:45 по мск.

Ещё один борт отбыл 26 ноября в 02:45.

В четверг, 25 ноября, в посольстве Ирака в Москве сообщили, что Iraqi Airways двумя рейсами вывезет более 600 иракских мигрантов на родину из Минска.

Ранее консул Ирака в России и Белоруссии Маджид Ал-Кинани заявил, что более тысячи мигрантов изъявили желание покинуть белорусскую территорию и вернуться на родину.