Из Минска вылетел очередной самолёт для возвращения мигрантов на родину

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Из Минска вылетел очередной вывозной рейс иракской авиакомпании Iraqi Airways, который доставит мигрантов на родину.

Из данных онлайн-табло национального аэропорта Минск следует, что самолёт в Эрбиль вылетел в 01:45 по мск.

Ещё один борт отбыл 26 ноября в 02:45.

В четверг, 25 ноября, в посольстве Ирака в Москве сообщили, что Iraqi Airways двумя рейсами вывезет более 600 иракских мигрантов на родину из Минска.

Ранее консул Ирака в России и Белоруссии Маджид Ал-Кинани заявил, что более тысячи мигрантов изъявили желание покинуть белорусскую территорию и вернуться на родину.

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