Бразилия приостановила авиасообщение с шестью африканскими странами

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Власти Бразилии приняли решение о приостановке авиасообщения с шестью южноафриканскими странами в связи с обнаружением нового штамма коронавирусной инфекции омикрон, заявил глава гражданской канцелярии президента страны Чиро Ногейра.

«Бразилия закроет воздушные границы для стран Африки из-за нового варианта коронавируса. Мы защитим бразильцев в эту новую фазу пандемии», — написал он в своём аккаунте в Twitter.

По словам представителя канцелярии главы государства, соответствующее распоряжение будет опубликовано в субботу, 27 ноября, и вступит в силу с 29 ноября. Оно затронет пассажиров из Ботсваны, Зимбабве, Лесото, Намибии, Эсватини и ЮАР.

25 ноября стало известно, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса омикрон, который потенциально может стать самым опасным.

Авиасообщение с рядом африканских стран уже приостановили Россия, Чехия, Египет, Германия, Израиль и Великобритания.

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