Бразилия приостановила авиасообщение с шестью африканскими странами
«Бразилия закроет воздушные границы для стран Африки из-за нового варианта коронавируса. Мы защитим бразильцев в эту новую фазу пандемии», — написал он в своём аккаунте в Twitter.
По словам представителя канцелярии главы государства, соответствующее распоряжение будет опубликовано в субботу, 27 ноября, и вступит в силу с 29 ноября. Оно затронет пассажиров из Ботсваны, Зимбабве, Лесото, Намибии, Эсватини и ЮАР.
25 ноября стало известно, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса омикрон, который потенциально может стать самым опасным.
Авиасообщение с рядом африканских стран уже приостановили Россия, Чехия, Египет, Германия, Израиль и Великобритания.