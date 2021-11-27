Египет приостановил авиасообщение с ЮАР из-за нового штамма COVID-19

Власти Египта приняли решение о приостановке прямого авиасообщения с ЮАР из-за обнаружения нового штамма коронавирусной инфекции, заявил официальный представитель кабмина Надер Саад.

«Египет решил приостановить прямое авиасообщение в и из ЮАР на фоне заявления ВОЗ о новом штамме коронавируса «омикрон», — цитирует РИА Новости заявление Саада.

Также отмечается, что в Египте начнут проводить дополнительные проверки для прибывающих в страну транзитом из некоторых африканских государств.

25 ноября стало известно, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным вариантом коронавируса. Позднее его обозначили греческой буквой «омикрон».

Руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои» кандидат медицинских наук Кирилл Маслиев в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил о непредсказуемом будущем пандемии.