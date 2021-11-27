WSJ: в США рассматривают сокращение учений в Европе во избежание конфликта с Москвой

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В администрации президента США рассказали о нескольких сценариях с учётом «напряжённости» на границе России и Украины, пишет Wall Street Journal со ссылкой на представителей власти.

Одним из первых вариантов развития событий, по сообщению РИА Новости, в Вашингтоне рассматривают возможность укрепления обороноспособности Украины путём наращивания военных поставок и ужесточения санкций против Москвы.

Другой сценарий заключается в том, чтобы снизить количество проводимых военных учений в Европе во избежание возможного конфликта с Россией. Также этот план подразумевает приостановку отправки военной помощи из Вашингтона для Киева.

Телеканал CNN со ссылкой на источники ранее сообщал, что в администрации президента США Джо Байдена изучают возможность отправки на Украину военных советников, а также дополнительных вооружений, в том числе ПЗРК Stinger, из-за опасений «вторжения России».

В Москве не исключили провокаций на фоне публикаций в западных СМИ материалов о подготовке «к вторжению на Украину».

При этом постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступил с заявлением, что никакой напряжённости на границе нет.

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