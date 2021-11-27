WSJ: в США рассматривают сокращение учений в Европе во избежание конфликта с Москвой
Одним из первых вариантов развития событий, по сообщению РИА Новости, в Вашингтоне рассматривают возможность укрепления обороноспособности Украины путём наращивания военных поставок и ужесточения санкций против Москвы.
Другой сценарий заключается в том, чтобы снизить количество проводимых военных учений в Европе во избежание возможного конфликта с Россией. Также этот план подразумевает приостановку отправки военной помощи из Вашингтона для Киева.
Телеканал CNN со ссылкой на источники ранее сообщал, что в администрации президента США Джо Байдена изучают возможность отправки на Украину военных советников, а также дополнительных вооружений, в том числе ПЗРК Stinger, из-за опасений «вторжения России».
В Москве не исключили провокаций на фоне публикаций в западных СМИ материалов о подготовке «к вторжению на Украину».
При этом постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступил с заявлением, что никакой напряжённости на границе нет.