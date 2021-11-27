Россия вступила в новый раунд переговоров по восстановлению СВПД

Короткая ссылка
Москва вступает в новый раунд переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Россия вступает в переговоры с надеждой и ожиданием, что эта работа будет успешной и будет финализирована в разумные сроки. Мы не хотим тратить время впустую», — цитирует его ТАСС.

Переговоры по иранскому ядерному досье намечены на 29 ноября. 

Ульянов также сообщил о запланированных неформальных консультациях.

На прошлой неделе спецпредставитель США по Ирану Роберт Мэлли сообщил о конструктивной телефонной беседе с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым и замглавы китайского МИД Ма Чжаосюем.

Позднее заместитель главы МИД Ирана Али Багери в интервью Al Jazeera акцентировал внимание на том, что окно возможностей для восстановления ядерной сделки в полном объёме не будет оставаться вечно открытым.

Великобритания, Германия и Франция выразили уверенность в возвращении к исполнению условий для соблюдения всех договорённостей СВПД и очередному присоединению Соединённых Штатов к сделке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить