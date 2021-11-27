Россия вступила в новый раунд переговоров по восстановлению СВПД

Москва вступает в новый раунд переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Россия вступает в переговоры с надеждой и ожиданием, что эта работа будет успешной и будет финализирована в разумные сроки. Мы не хотим тратить время впустую», — цитирует его ТАСС.

Переговоры по иранскому ядерному досье намечены на 29 ноября.

Ульянов также сообщил о запланированных неформальных консультациях.

На прошлой неделе спецпредставитель США по Ирану Роберт Мэлли сообщил о конструктивной телефонной беседе с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым и замглавы китайского МИД Ма Чжаосюем.

Позднее заместитель главы МИД Ирана Али Багери в интервью Al Jazeera акцентировал внимание на том, что окно возможностей для восстановления ядерной сделки в полном объёме не будет оставаться вечно открытым.

Великобритания, Германия и Франция выразили уверенность в возвращении к исполнению условий для соблюдения всех договорённостей СВПД и очередному присоединению Соединённых Штатов к сделке.