Евротройка выразила уверенность в возвращении к исполнению условий СВПД
Об этом сказано в совместном заявлении стран — участниц евротройки, которое было направлено в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
«Мы убеждены в возможности согласовать и воплотить в жизнь меры, которые позволят Ирану вернуться к полному соблюдению условий СПВД и возвращению США в (состав участников. — RT) сделки», — приводит ТАСС текст заявления.
Отмечается, что «в интересах всех сторон сделать это быстро».
Ранее глава Центрального командования ВС США Кеннет Маккензи выразил мнение, что Иран «очень близок» к возможности создания ядерного оружия.