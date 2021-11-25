Евротройка выразила уверенность в возвращении к исполнению условий СВПД

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Великобритания, Германия и Франция выразили уверенность в возвращении к исполнению условий для соблюдения всех договорённостей Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) и очередному присоединению Соединённых Штатов к сделке.

Об этом сказано в совместном заявлении стран — участниц евротройки, которое было направлено в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Мы убеждены в возможности согласовать и воплотить в жизнь меры, которые позволят Ирану вернуться к полному соблюдению условий СПВД и возвращению США в (состав участников. — RT) сделки», — приводит ТАСС текст заявления.

Отмечается, что «в интересах всех сторон сделать это быстро».

Ранее глава Центрального командования ВС США Кеннет Маккензи выразил мнение, что Иран «очень близок» к  возможности создания ядерного оружия

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