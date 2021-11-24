Глава CENTCOM США считает, что Иран «очень близок» к возможности создания ядерного оружия

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Глава Центрального командования ВС США Кеннет Маккензи выразил мнение, что Иран «очень близок» к  возможности создания ядерного оружия. Об этом пишет Time со ссылкой на военачальника.
Глава CENTCOM США считает, что Иран «очень близок» к возможности создания ядерного оружия
  • AP

Как пишет журнал, согласно данным МАГАТЭ, Иран продвинулся в своей ядерной программе «дальше, чем когда-либо».

Маккензи считает, что Тегеран ещё не принял решение продвигать производство реальной боеголовки. При этом американский военный чиновник «разделяет обеспокоенность союзников Америки на Ближнем Востоке» по поводу прогресса, достигнутого Ираном, пишет издание.

«На этот раз они очень близки. Я думаю, что им нравится идея прорыва (в этой сфере. — RT)», — сказал Маккензи.

20 ноября глава американского Минобороны Ллойд Остин заявил, что США возвращаются к переговорам в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

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