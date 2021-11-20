Глава Пентагона заявил о возвращении США к переговорам по иранской ядерной сделке

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США возвращаются к переговорам в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил глава американского Минобороны Ллойд Остин.
Глава Пентагона заявил о возвращении США к переговорам по иранской ядерной сделке
  • © AP Photo / Alex Brandon

«На следующей неделе команда иранских переговорщиков должна вернуться в Вену для возобновления переговоров по обоюдному возвращению к выполнению СВПД. Мы и наши партнёры вернёмся к этому диалогу добросовестно», — приводит РИА Новости его слова на конференции в Бахрейне.

Остин отметил, что действия Ирана в последние месяцы «не были обнадёживающими».

Ранее портал Axios со ссылкой на источники в Соединённых Штатах и Израиле сообщал, что США рассматривают возможность заключения промежуточной договорённости с Ираном по поводу ограничения его ядерной деятельности.

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