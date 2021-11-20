Глава Пентагона заявил о возвращении США к переговорам по иранской ядерной сделке

США возвращаются к переговорам в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил глава американского Минобороны Ллойд Остин.

«На следующей неделе команда иранских переговорщиков должна вернуться в Вену для возобновления переговоров по обоюдному возвращению к выполнению СВПД. Мы и наши партнёры вернёмся к этому диалогу добросовестно», — приводит РИА Новости его слова на конференции в Бахрейне.

Остин отметил, что действия Ирана в последние месяцы «не были обнадёживающими».

Ранее портал Axios со ссылкой на источники в Соединённых Штатах и Израиле сообщал, что США рассматривают возможность заключения промежуточной договорённости с Ираном по поводу ограничения его ядерной деятельности.