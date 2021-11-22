В Иране заявили об ограниченности окна возможностей для восстановления ядерной сделки

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Заместитель главы МИД Ирана Али Багери заявил в интервью Al Jazeera, что окно возможностей для восстановления ядерной сделки в полном объёме не будет оставаться вечно открытым.
В Иране заявили об ограниченности окна возможностей для восстановления ядерной сделки
  • Reuters

«Окно возможностей в отношении ядерной сделки не будет оставаться открытым вечно, если соглашение не предоставит гарантий того, что Иран от него выиграет», — цитирует его ТАСС.

По словам заместителя министра, «необходимо сконцентрироваться на переговорах об отмене несправедливых санкций» Вашингтона в отношении Тегерана.

Ранее глава американского Минобороны Ллойд Остин заявил, что США возвращаются к переговорам в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. 

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