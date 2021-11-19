Спецпредставитель США по Ирану заявил о конструктивной беседе с Рябковым и замглавы МИД КНР
- AP
«Очень конструктивный телефонный разговор с Рябковым и Чжаосюем», — написал он в своём Twitter-аккаунте.
Мэлли также добавил, что все три государства солидарны в вопросе необходимости возврата к полному соблюдению СВПД.
«Мы вместе работаем над его достижением, согласовывая подходы к седьмому раунду переговоров», — отметил спецпредставитель США по Ирану.
Ранее стало известно, что Китай намеревается путём совместных с Россией действий помогать продвижению переговоров по восстановлению иранской ядерной сделки.
В Axios сообщалось, что США рассматривают возможность заключения промежуточной договорённости с Ираном по поводу ограничения его ядерной деятельности.