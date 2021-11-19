Спецпредставитель США по Ирану заявил о конструктивной беседе с Рябковым и замглавы МИД КНР

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Спецпредставитель США по Ирану Роберт Мэлли сообщил о конструктивной телефонной беседе с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым и замглавы китайского МИД Ма Чжаосюем.
Спецпредставитель США по Ирану заявил о конструктивной беседе с Рябковым и замглавы МИД КНР
  • AP

«Очень конструктивный телефонный разговор с Рябковым и Чжаосюем», — написал он в своём Twitter-аккаунте.

Мэлли также добавил, что все три государства солидарны в вопросе необходимости возврата к полному соблюдению СВПД.

«Мы вместе работаем над его достижением, согласовывая подходы к седьмому раунду переговоров», — отметил спецпредставитель США по Ирану.

Ранее стало известно, что Китай намеревается путём совместных с Россией действий помогать продвижению переговоров по восстановлению иранской ядерной сделки.

В Axios сообщалось, что США рассматривают возможность заключения промежуточной договорённости с Ираном по поводу ограничения его ядерной деятельности.

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