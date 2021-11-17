Axios: США обсуждают заключение промежуточного ядерного соглашения с Ираном

США рассматривают возможность заключения промежуточной договорённости с Ираном по поводу ограничения его ядерной деятельности.

Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники в Соединённых Штатах и Израиле.

Как отмечается, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан поднял соответствующий вопрос в разговоре с советником по национальной безопасности Израиля Эялем Хулатой.

По информации портала, данное обсуждение носит лишь предварительный характер.

Согласно источникам Axios, идея заключается в том, чтобы предложить Ирану приостановить свою деятельность в ядерной сфере в обмен на разморозку части иранских активов или предоставление исключений из санкций в сфере продовольственных товаров.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Вашингтону необходимо на деле показать намерения по пересмотру санкционной политики в отношении Тегерана для достижения прогресса по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе.