Axios: США обсуждают заключение промежуточного ядерного соглашения с Ираном

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США рассматривают возможность заключения промежуточной договорённости с Ираном по поводу ограничения его ядерной деятельности.
Axios: США обсуждают заключение промежуточного ядерного соглашения с Ираном
  • Reuters

Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники в Соединённых Штатах и Израиле.

Как отмечается, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан поднял соответствующий вопрос в разговоре с советником по национальной безопасности Израиля Эялем Хулатой.

По информации портала, данное обсуждение носит лишь предварительный характер.

Согласно источникам Axios, идея заключается в том, чтобы предложить Ирану приостановить свою деятельность в ядерной сфере в обмен на разморозку части иранских активов или предоставление исключений из санкций в сфере продовольственных товаров.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Вашингтону необходимо на деле показать намерения по пересмотру санкционной политики в отношении Тегерана для достижения прогресса по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе.

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