В России назвали условие для достижения США прогресса в восстановлении СВПД

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Вашингтону необходимо на деле показать намерения по пересмотру санкционной политики в отношении Тегерана для достижения прогресса по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе.
В России назвали условие для достижения США прогресса в восстановлении СВПД
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

Об этом в комментарии ТАСС заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

По его словам, сейчас необходимо проявить политическую волю.

«С американской стороны важно всё же на деле доказать и продемонстрировать, что санкционная политика, проводившаяся в последние годы, пересматривается и иранская сторона получает возможность вновь воспользоваться теми экономическими плюсами, которые заложены в пакет договорённостей, составляющих суть СВПД», —  отметил он.

Ранее в Госдепе США подтвердили, что диалог по СВПД по иранской ядерной программе возобновится в Вене 29 ноября.

В свою очередь, замглавы МИД Ирана Али Багери Кани сообщил, что в телефонном разговоре с Энрике Морой, заместителем генсекретаря внешнеполитической службы ЕС, стороны согласовали дату возобновления переговоров, «направленных на отмену незаконных и бесчеловечных санкций».

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