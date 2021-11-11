В России назвали условие для достижения США прогресса в восстановлении СВПД

Вашингтону необходимо на деле показать намерения по пересмотру санкционной политики в отношении Тегерана для достижения прогресса по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе.

Об этом в комментарии ТАСС заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

По его словам, сейчас необходимо проявить политическую волю.

«С американской стороны важно всё же на деле доказать и продемонстрировать, что санкционная политика, проводившаяся в последние годы, пересматривается и иранская сторона получает возможность вновь воспользоваться теми экономическими плюсами, которые заложены в пакет договорённостей, составляющих суть СВПД», — отметил он.

Ранее в Госдепе США подтвердили, что диалог по СВПД по иранской ядерной программе возобновится в Вене 29 ноября.

В свою очередь, замглавы МИД Ирана Али Багери Кани сообщил, что в телефонном разговоре с Энрике Морой, заместителем генсекретаря внешнеполитической службы ЕС, стороны согласовали дату возобновления переговоров, «направленных на отмену незаконных и бесчеловечных санкций».