В России назвали условие для достижения США прогресса в восстановлении СВПД
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Об этом в комментарии ТАСС заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
По его словам, сейчас необходимо проявить политическую волю.
«С американской стороны важно всё же на деле доказать и продемонстрировать, что санкционная политика, проводившаяся в последние годы, пересматривается и иранская сторона получает возможность вновь воспользоваться теми экономическими плюсами, которые заложены в пакет договорённостей, составляющих суть СВПД», — отметил он.
Ранее в Госдепе США подтвердили, что диалог по СВПД по иранской ядерной программе возобновится в Вене 29 ноября.
В свою очередь, замглавы МИД Ирана Али Багери Кани сообщил, что в телефонном разговоре с Энрике Морой, заместителем генсекретаря внешнеполитической службы ЕС, стороны согласовали дату возобновления переговоров, «направленных на отмену незаконных и бесчеловечных санкций».