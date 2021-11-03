США подтвердили возобновление диалога по СВПД в Вене в конце ноября

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В Госдепе США подтвердили, что диалог по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе возобновится в Вене 29 ноября.
США подтвердили возобновление диалога по СВПД в Вене в конце ноября
  • AP
  • © Ronald Zak

«Мы приветствуем сделанное ЕС объявление о том, что они скоординировали всех участников переговоров по возобновлению соблюдения СВПД и седьмой раунд переговоров возобновится в понедельник, 29 ноября», — сказал официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

Американскую делегацию возглавит спецпредставитель по Ирану Роберт Малли, отметил он.

В свою очередь, замглавы МИД Ирана Али Багери Кани сообщил в Twitter, что в телефонном разговоре с Энрике Морой, заместителем генсекретаря внешнеполитической службы ЕС, стороны согласовали дату возобновления переговоров, «направленных на отмену незаконных и бесчеловечных санкций».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, из-за чего могут сорваться переговоры США и Ирана по поводу СВПД по иранской ядерной программе.

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