США подтвердили возобновление диалога по СВПД в Вене в конце ноября
- AP
- © Ronald Zak
«Мы приветствуем сделанное ЕС объявление о том, что они скоординировали всех участников переговоров по возобновлению соблюдения СВПД и седьмой раунд переговоров возобновится в понедельник, 29 ноября», — сказал официальный представитель Госдепа Нед Прайс.
Американскую делегацию возглавит спецпредставитель по Ирану Роберт Малли, отметил он.
В свою очередь, замглавы МИД Ирана Али Багери Кани сообщил в Twitter, что в телефонном разговоре с Энрике Морой, заместителем генсекретаря внешнеполитической службы ЕС, стороны согласовали дату возобновления переговоров, «направленных на отмену незаконных и бесчеловечных санкций».
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, из-за чего могут сорваться переговоры США и Ирана по поводу СВПД по иранской ядерной программе.