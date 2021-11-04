В КНР высказались об урегулировании ядерной проблемы Ирана

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Китай намеревается путём совместных с Россией действий помогать продвижению переговоров по восстановлению иранской ядерной сделки.
В КНР высказались об урегулировании ядерной проблемы Ирана
  • Reuters
  • © Lisi Niesner

«Китай и Россия выражают обоюдную готовность продолжать стратегическое взаимодействие и будут путем совместных усилий содействовать политическому урегулированию иранской ядерной проблемы», — говорится в сообщении МИД КНР, посвящённом разговору заместителей министров иностранных дел двух стран Ма Чжаосюя и Сергея Рябкова.

Отмечается, что дипломаты пришли к консенсусу по широкому перечню вопросов.

Ранее в Госдепе США подтвердили, что диалог по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе возобновится в Вене 29 ноября.

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