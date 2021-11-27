Начштаба обороны Великобритании назвал Россию критической угрозой для страны

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Россия представляет большую угрозу Соединённому королевству, чем экстремистские группировки, заявил начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер в интервью Daily Telegraph.

Картер напомнил, что когда в 2014 году занял пост главы Генштаба ВС Великобритании, в ведомстве спорили об источнике угроз. 

«Тогда казалось, что (угроза исходит. — RT) от экстремизма. Но затем в 2018 году произошло нападение на семью Скрипалей в Солсбери. Стало совершенно очевидно, что Россия представляет наиболее критическую угрозу для нашей страны», — приводит его слова ТАСС.

В октябре Картер назвал Россию «серьёзной угрозой» для Великобритании.

Ранее, 23 июня, Минобороны России сообщило, что эсминец ВМС Великобритании Defender нарушил государственную границу и вошёл в территориальное море в районе мыса Фиолент.

Черноморский флот вместе с пограничниками остановил нарушение границы эсминцем: корабль сначала предупредили о применении оружия, а затем выполнили предупредительную стрельбу. После этого самолёт Су-24М сбросил бомбы по курсу движения эсминца.

По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, провокация с британским эсминцем в Чёрном море была нужна для того, чтобы укрепить в информационном пространстве Запада миф о непредсказуемости России.

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