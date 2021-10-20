Британский генерал назвал Россию «угрозой»

Начальник штаба обороны Великобритании генерал Николас Картер заявил, что Россия является «серьёзной угрозой» для страны.

По его словам, в мире наступает эпоха многополярности.

«Здесь я бы упомянул Россию, которая, с нашей точки зрения, представляет серьезную угрозу», — сказал Картер в Центре за новую американскую безопасность.

Он добавил, что Китай является для Британии «хроническим системным вызовом».

Ранее в МИД России, комментируя действия НАТО об отзыве аккредитации у сотрудников российского постпредства при альянсе, заявили, что линия НАТО в отношении Москвы становится всё более агрессивной.