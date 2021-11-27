Байден допустил возможность переговоров с Путиным и Зеленским
«Со всей вероятностью», — цитирует ответ американского государственного лидера РИА Новости со ссылкой на трансляцию CNN.
Замглавы МИД России Сергей Рябков ранее в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» сообщил об «основательной подготовке» контактов между президентами США и России.
Он добавил, что «повестка дня огромна».
В свою очередь, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что у обеих сторон есть понимание необходимости контактов между президентами США и России.