В МИД России заявили об «основательной подготовке» встречи Путина и Байдена
- РИА Новости
«Для того чтобы контакт состоялся, требуется его основательная подготовка, чем мы и занимаемся», — сказал замминистра.
Он добавил, что «повестка дня огромна».
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допустил возможность контактов Путина и Байдена до Нового года.
По его словам, конкретные сроки встречи пока не утверждены.
В свою очередь, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что у обеих сторон есть понимание необходимости контактов между президентами США и России.