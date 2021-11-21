В МИД России заявили об «основательной подготовке» встречи Путина и Байдена

Министерство иностранных дел России занимается «основательной подготовкой» контакта российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена, сообщил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» замглавы МИД Сергей Рябков.

«Для того чтобы контакт состоялся, требуется его основательная подготовка, чем мы и занимаемся», — сказал замминистра.

Он добавил, что «повестка дня огромна».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допустил возможность контактов Путина и Байдена до Нового года.

По его словам, конкретные сроки встречи пока не утверждены.

В свою очередь, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что у обеих сторон есть понимание необходимости контактов между президентами США и России.