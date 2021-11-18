Песков допустил возможность контактов Путина и Байдена до нового года

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире Первого канала допустил возможность контактов президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена до нового года.

Он отметил, что «конкретных сроков пока ещё нет, нужно набраться терпения».

«Когда будут контакты, пока понимания чёткого нет. Возможны ли они до нового года? Да, возможны. Но, может быть, и позже. Это будет зависеть от того, насколько сойдутся графики президентов и какой формат они выберут», — цитирует РИА Новости Пескова.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что у обеих сторон есть понимание необходимости контактов между президентами США и России.