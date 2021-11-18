Песков допустил возможность контактов Путина и Байдена до нового года
- AP
Он отметил, что «конкретных сроков пока ещё нет, нужно набраться терпения».
«Когда будут контакты, пока понимания чёткого нет. Возможны ли они до нового года? Да, возможны. Но, может быть, и позже. Это будет зависеть от того, насколько сойдутся графики президентов и какой формат они выберут», — цитирует РИА Новости Пескова.
Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что у обеих сторон есть понимание необходимости контактов между президентами США и России.