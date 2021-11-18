Песков допустил возможность контактов Путина и Байдена до нового года

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире Первого канала допустил возможность контактов президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена до нового года.
Песков допустил возможность контактов Путина и Байдена до нового года
  • AP

Он отметил, что «конкретных сроков пока ещё нет, нужно набраться терпения».

«Когда будут контакты, пока понимания чёткого нет. Возможны ли они до нового года? Да, возможны. Но, может быть, и позже. Это будет зависеть от того, насколько сойдутся графики президентов и какой формат они выберут», — цитирует РИА Новости Пескова.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что у обеих сторон есть понимание необходимости контактов между президентами США и России.

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