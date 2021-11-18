Антонов высказался о возможности встречи Путина и Байдена
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«На настоящий момент у обеих сторон есть понимание о проведении следующего контакта в обозримой перспективе. В то же время о какой-либо конкретике пока говорить преждевременно», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не исключал, что встреча Путина и Байдена вполне реальна в том или ином формате.
Москва и Вашингтон обоюдно заинтересованы в проведении личных контактов на высшем уровне, подчеркнул он.