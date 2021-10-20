В Кремле не исключили встречу Путина и Байдена «в том или ином формате» до конца года

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Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена вполне реальна в том или ином формате до конца 2021 года, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле не исключили встречу Путина и Байдена «в том или ином формате» до конца года
  • AP

«Во время недавней встречи Ушакова с Нуланд обсуждались различные варианты, были достигнуты определённые понимания. После того как они будут конкретизированы по форматам и по срокам, мы вас проинформируем», — сказал представитель Кремля.

Он также прокомментировал возможность встречи президентов в нынешнем году.

«В том или ином формате вполне реальна... Мы вас проинформируем», — добавил Песков.

Как ранее сообщил глава МИД России Сергей Лавров, в Москве и Вашингтоне рассматривают потенциальные возможности дальнейших контактов Путина и Байдена.

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