В Кремле не исключили встречу Путина и Байдена «в том или ином формате» до конца года
- AP
«Во время недавней встречи Ушакова с Нуланд обсуждались различные варианты, были достигнуты определённые понимания. После того как они будут конкретизированы по форматам и по срокам, мы вас проинформируем», — сказал представитель Кремля.
Он также прокомментировал возможность встречи президентов в нынешнем году.
«В том или ином формате вполне реальна... Мы вас проинформируем», — добавил Песков.
Как ранее сообщил глава МИД России Сергей Лавров, в Москве и Вашингтоне рассматривают потенциальные возможности дальнейших контактов Путина и Байдена.