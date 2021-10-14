Лавров: Россия и США рассматривают возможность для дальнейших контактов президентов

В Москве и Вашингтоне рассматривают потенциальные возможности дальнейших контактов лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, стремление развивать такие контакты есть у обеих стран.

«Мы в целом и в ходе моих контактов с госсекретарем Блинкеном, и на уровне наших заместителей рассматриваем потенциальные графики дальнейших контактов наших президентов. Есть абсолютно очевидное взаимное стремление такие контакты развивать», — сказал Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что в администрации президента России уведомят, когда стороны согласуют обоюдоприемлемые сроки.

Российский президент Владимир Путин ранее заявил, что замгоссекретаря США Виктория Нуланд обсуждает в Москве в том числе его дальнейшие контакты с американским президентом Джо Байденом.