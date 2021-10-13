Путин заявил, что Нуланд обсуждает в Москве его дальнейшие контакты с Байденом

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Российский президент Владимир Путин заявил, что замгоссекретаря США Виктория Нуланд обсуждает в Москве в том числе его дальнейшие контакты с американским президентом Джо Байденом.
Путин заявил, что Нуланд обсуждает в Москве его дальнейшие контакты с Байденом
  • РИА Новости

Об этом он рассказал на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя».

«Сейчас находится замгоссекретаря в Москве. Она со своими российскими коллегами обсуждает вопросы наших дальнейших контактов с президентом Байденом», — пояснил президент. 

Также Путин отметил, что у него с Байденом сложились рабочие контакты.

Он добавил, что у российской стороны с действующей администрацией США сейчас вполне конструктивные отношения.

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