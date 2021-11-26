Байден заявил о необходимости вакцинации после выявления нового штамма коронавируса

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Президент США Джо Байден заявил о необходимости вакцинации после выявления штамма коронавируса «омикрон».
Байден заявил о необходимости вакцинации после выявления нового штамма коронавируса
  • Reuters
  • © Evelyn Hockstein

«Новости об этой новой разновидности должны как никогда ясно показать, почему данная пандемия не закончится, пока мы не проведём вакцинацию по всему миру», — сообщается в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

Ранее сообщалось, что ВОЗ определила новый штамм коронавируса как вызывающий беспокойство.

25 ноября стало известно, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным вариантом коронавируса. Позднее его обозначили греческой буквой «омикрон».

Руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои» кандидат медицинских наук Кирилл Маслиев в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил о непредсказуемом будущем пандемии.

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