Турция ограничит въезд для жителей пяти стран Африки из-за штамма коронавируса «омикрон»
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«В связи с увеличением числа случаев заболевания из-за варианта «омикрон» поездки из Ботсваны, Южно-Африканской Республики, Мозамбика, Намибии и Зимбабве в нашу страну... запрещены», — приводит агентство заявление Коджи.
Отмечается, что ограничения коснутся всех турецких наземных, воздушных, морских и железнодорожных пограничных переходов.
Уточняется, что соответствующее решение уже вступило в силу.
Ранее сообщалось, что власти США с 29 ноября ограничат въезд на территорию страны для жителей восьми стран Африки из-за нового штамма коронавирусной инфекции COVID-19, названного «омикрон».
25 ноября стало известно, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным вариантом коронавируса. Позднее его обозначили греческой буквой омикрон.