Турция ограничит въезд для жителей пяти стран Африки из-за штамма коронавируса «омикрон»

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа объявил о введении ограничений на транспортное сообщение с пятью странами Южной Африки из-за нового варианта коронавируса «омикрон». Об этом сообщает агентство Anadolu.

«В связи с увеличением числа случаев заболевания из-за варианта «омикрон» поездки из Ботсваны, Южно-Африканской Республики, Мозамбика, Намибии и Зимбабве в нашу страну... запрещены», — приводит агентство заявление Коджи.

Отмечается, что ограничения коснутся всех турецких наземных, воздушных, морских и железнодорожных пограничных переходов.

Уточняется, что соответствующее решение уже вступило в силу.

Ранее сообщалось, что власти США с 29 ноября ограничат въезд на территорию страны для жителей восьми стран Африки из-за нового штамма коронавирусной инфекции COVID-19, названного «омикрон».

25 ноября стало известно, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным вариантом коронавируса. Позднее его обозначили греческой буквой омикрон.