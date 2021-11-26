CNBC: США ограничат въезд для жителей восьми стран Африки из-за штамма «омикрон» COVID-19

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Власти США с 29 ноября ограничат въезд на территорию страны для жителей восьми стран Африки из-за нового штамма коронавирусной инфекции COVID-19, названного «омикрон».
CNBC: США ограничат въезд для жителей восьми стран Африки из-за штамма «омикрон» COVID-19
  • AP
  • © Jerome Delay

Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на высокопоставленных чиновников из администрации президента Джо Байдена.

Согласно имеющейся информации, ограничения коснутся жителей ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини, Мозамбика и Малави.

Ранее Россия приняла решение с 28 ноября ограничить въезд на российскую территорию жителей ряда африканских стран и Гонконга.

25 ноября стало известно, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным вариантом коронавируса. Позднее его обозначили греческой буквой омикрон.

Руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои» кандидат медицинских наук Кирилл Маслиев в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил о непредсказуемом будущем пандемии.

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