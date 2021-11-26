Чехия ограничивает авиасообщение с Южной Африкой из-за нового штамма COVID-19
- Reuters
«С субботы (27 ноября. — RT) запрещён въезд в Чехию тем гражданам третьих стран, которые в течение последних 14 дней побывали в государствах Южной Африки: Намибии, Лесото, Зимбабве, Ботсване, Мозамбике, Замбии и Свазиленде», — написал Кулганек в Twitter.
Ограничения будут действовать до 12 декабря.
Ранее стало известно, что Великобритания с 26 ноября временно отменяет авиасообщение с ЮАР, Ботсваной, Зимбабве, Лесото, Намибией и Эсватини из-за обнаружения нового штамма коронавируса B.1.1.529.
Аналогичное решение вступит в силу в ФРГ 27 ноября.
Также Израиль запретил своим гражданам посещение ЮАР и ещё шести стран Африки.