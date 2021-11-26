Германия ограничивает авиасообщение с Южной Африкой из-за нового штамма коронавируса

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Власти ФРГ приняли решение об ограничении авиасообщения с Южной Африкой из-за обнаружения в регионе нового штамма коронавируса B.1.1.529. Об этом заявил и. о. министра здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.

«Этот недавно обнаруженный вариант беспокоит нас, поэтому мы действуем активно и на ранней стадии», — написал Шпан в Twitter.

Решение об ограничении авиасообщения со странами Южной Африки вступит в силу 27 ноября.

Авиакомпании смогут вывозить из региона только граждан ФРГ, которые по прибытии в страну будут обязаны пройти двухнедельный карантин.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия рассмотрит вариант приостановки авиасообщения с Южной Африкой из-за нового штамма.

Ранее стало известно, что Великобритания с 26 ноября временно отменяет авиасообщение с ЮАР, Ботсваной, Зимбабве, Лесото, Намибией и Эсватини из-за обнаружения нового штамма коронавируса B.1.1.529.

Также Израиль запретил своим гражданам посещение ЮАР и ещё шести стран Африки.

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