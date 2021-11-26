В ЕК рассмотрят вариант приостановки авиасообщения с Южной Африкой из-за нового штамма

Еврокомиссия предложит отменить авиасообщение со странами южной части Африки из-за обнаружения нового штамма COVID-19. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Европейская комиссия предложит в тесной координации со странами союза активировать механизм экстренной приостановки полётов из региона юга Африки в связи с появлением там опасного варианта B.1.1.529», — написала она в Twitter.

Ранее стало известно, что Великобритания с 26 ноября временно отменяет авиасообщение с ЮАР, Ботсваной, Зимбабве, Лесото, Намибией и Эсватини из-за обнаружения нового штамма коронавируса B.1.1.529.

В Министерстве иностранных дел ЮАР назвали это решение поспешным.