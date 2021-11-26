В ЮАР назвали поспешным решение Британии об отмене авиасообщения из-за нового штамма
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Об этом сообщает Sky News со ссылкой на главу МИД ЮАР Наледи Пандор.
«Нас больше всего беспокоит ущерб, который это решение нанесёт как индустрии туризма, так и бизнесу обеих стран», — заявила Пандор.
Она сообщила о дальнейшем взаимодействии с властями Британии для убеждения в пересмотре решения.
Ранее стало известно, что Великобритания с 26 ноября временно отменяет авиасообщение с ЮАР, Ботсваной, Зимбабве, Лесото, Намибией и Эсватини из-за обнаружения нового штамма коронавируса B.1.1.529.