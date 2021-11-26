В ЮАР назвали поспешным решение Британии об отмене авиасообщения из-за нового штамма

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Решение властей Великобритании о запрете полётов в шесть стран Африки из-за обнаружения нового штамма коронавируса является поспешным. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел ЮАР.
В ЮАР назвали поспешным решение Британии об отмене авиасообщения из-за нового штамма
  • © РИА Новости / Кирилл Брага

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на главу МИД ЮАР Наледи Пандор.

«Нас больше всего беспокоит ущерб, который это решение нанесёт как индустрии туризма, так и бизнесу обеих стран», — заявила Пандор.

Она сообщила о дальнейшем взаимодействии с властями Британии для убеждения в пересмотре решения.

Ранее стало известно, что Великобритания с 26 ноября временно отменяет авиасообщение с ЮАР, Ботсваной, Зимбабве, Лесото, Намибией и Эсватини из-за обнаружения нового штамма коронавируса B.1.1.529.

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