Израиль запретил своим гражданам посещение ЮАР и ещё шести стран Африки

Власти Израиля запретили к посещению своим гражданам ЮАР, а также ещё шести стран Африки из-за выявления на юге Африки нового штамма коронавируса B.1.1.529.

«По результатам совещания, проведённого премьер-министром после выявления в иностранном государстве нового штамма коронавируса B.1.1.529, принято решение внести в категорию «красных стран» ЮАР, Лесото, Ботсвану, Зимбабве, Мозамбик, Намибию и Эсватини», — приводит ТАСС сообщение канцелярии израильского премьера Нафтали Беннета.

Отмечается, что иностранцы из этих стран также не смогут приехать в Израиль.

Ранее стало известно, что Великобритания с 26 ноября временно отменяет авиасообщение с ЮАР, Ботсваной, Зимбабве, Лесото, Намибией, Эсватини из-за обнаружения нового штамма коронавируса B.1.1.529.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 26 ноября созывает экстренное совещание для обсуждения штамма COVID-19.