В Польше сообщили о задержании подозреваемого в шпионаже в пользу России
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«Задержанный 66-летний мужчина поддерживал шпионскую деятельность в пользу российской разведки (ФСБ) и действовал в ущерб интересам Польской Республики», — приводит его слова РИА Новости.
Отмечается, что речь идёт о гражданине Польши.
Ранее стало известно о задержании в ФРГ гражданина Великобритании Дэвида С., подозреваемого в шпионаже в пользу России. Сообщение появилось на сайте Генпрокуратуры Германии 11 августа.
По словам представителя германского МИД Кристофера Бургера, ведомство будет очень пристально следить за расследованием.