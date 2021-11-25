В Польше сообщили о задержании подозреваемого в шпионаже в пользу России

Агентство внутренней безопасности Польши задержало гражданина, который подозревается в шпионаже в пользу России, заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.

«Задержанный 66-летний мужчина поддерживал шпионскую деятельность в пользу российской разведки (ФСБ) и действовал в ущерб интересам Польской Республики», — приводит его слова РИА Новости.

Отмечается, что речь идёт о гражданине Польши.

Ранее стало известно о задержании в ФРГ гражданина Великобритании Дэвида С., подозреваемого в шпионаже в пользу России. Сообщение появилось на сайте Генпрокуратуры Германии 11 августа.

По словам представителя германского МИД Кристофера Бургера, ведомство будет очень пристально следить за расследованием.