В ФРГ сообщили о задержании британца по подозрению в работе на российскую спецслужбу

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Генпрокуратура Германии сообщила о задержании британца по подозрению в работе на российскую спецслужбу.
В ФРГ сообщили о задержании британца по подозрению в работе на российскую спецслужбу
  • Reuters

Как уточняется на сайте ведомства, гражданин Великобритании Дэвид С. был задержан в Потсдаме.

«До своего ареста Дэвид С. работал в посольстве Великобритании в Берлине. По крайней мере один раз он отправлял документы, полученные в ходе своей профессиональной деятельности, представителю российской разведки», — заявили в немецкой Генпрокуратуре.

Отмечается, что Великобритания и Германия провели совместное расследование.

В июне сообщалось, что правоохранительные органы Германии задержали россиянина по подозрению в шпионаже.

Мужчина подозревается в том, что «не позднее чем с начала октября 2020 года работал на российскую спецслужбу».

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