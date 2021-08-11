В ФРГ сообщили о задержании британца по подозрению в работе на российскую спецслужбу
- Reuters
Как уточняется на сайте ведомства, гражданин Великобритании Дэвид С. был задержан в Потсдаме.
«До своего ареста Дэвид С. работал в посольстве Великобритании в Берлине. По крайней мере один раз он отправлял документы, полученные в ходе своей профессиональной деятельности, представителю российской разведки», — заявили в немецкой Генпрокуратуре.
Отмечается, что Великобритания и Германия провели совместное расследование.
В июне сообщалось, что правоохранительные органы Германии задержали россиянина по подозрению в шпионаже.
Мужчина подозревается в том, что «не позднее чем с начала октября 2020 года работал на российскую спецслужбу».