В Германии задержали россиянина по подозрению в шпионаже

Короткая ссылка
Правоохранительные органы Германии задержали россиянина по подозрению в шпионаже, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры ФРГ.
В Германии задержали россиянина по подозрению в шпионаже
  • РИА Новости

«Федеральная прокуратура в прошедшую пятницу (18 июня) санкционировала задержание российского гражданина Ильнура Н. на основании ордера следственного судьи», — говорится в сообщении.

Как отмечается, были проведены обыски на рабочем месте и по месту жительства.

Мужчина подозревается в том, что «не позднее чем с начала октября 2020 года работал на российскую спецслужбу».

По данным ведомства, он работал на естественно-научной кафедре одного из университетов ФРГ и минимум три раза встречался с представителем российских спецслужб, передавая ему в обмен на деньги информацию, добытую с места работы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить