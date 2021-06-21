В Германии задержали россиянина по подозрению в шпионаже

Правоохранительные органы Германии задержали россиянина по подозрению в шпионаже, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры ФРГ.

«Федеральная прокуратура в прошедшую пятницу (18 июня) санкционировала задержание российского гражданина Ильнура Н. на основании ордера следственного судьи», — говорится в сообщении.

Как отмечается, были проведены обыски на рабочем месте и по месту жительства.

Мужчина подозревается в том, что «не позднее чем с начала октября 2020 года работал на российскую спецслужбу».

По данным ведомства, он работал на естественно-научной кафедре одного из университетов ФРГ и минимум три раза встречался с представителем российских спецслужб, передавая ему в обмен на деньги информацию, добытую с места работы.