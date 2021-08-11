МИД ФРГ прокомментировал сообщения о шпионаже британца в пользу России

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Представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер прокомментировал сообщения о задержании гражданина Великобритании по подозрению в шпионаже в пользу российской разведки.
МИД ФРГ прокомментировал сообщения о шпионаже британца в пользу России
  • Pixabay

«Мы очень серьёзно воспринимаем указания на то, что агентурная деятельность осуществлялась по заказу российской спецслужбы, — цитирует его ТАСС.

По словам представителя германского МИД, ведомство будет очень пристально следить за расследованием.

В посольстве России в Германии, говоря о сообщении о задержании британца по подозрению в работе на российскую спецслужбу, заявили, что дипмиссия «не располагает какой-либо официальной информацией по данному вопросу, полученной от германской стороны».

Сообщение о задержании гражданина Великобритании Дэвида С. появилось на сайте Генпрокуратуры ФРГ 11 августа.

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