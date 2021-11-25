В ВОЗ назвали непривитых основными распространителями COVID-19

В Европейском бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) главными распространителями коронавирусной инфекции считают не вакцинированных от COVID-19 граждан.

«Непривитые люди являются основными распространителями вируса. Мы призываем всех, кто имеет право на вакцинацию, воспользоваться этой возможностью», — заявили РИА Новости в бюро.

В организации подчеркнули важность прививок для людей старше 60 лет и групп риска, к которым относятся граждане с ослабленным иммунитетом.

Собеседник агентства также отметил важность соблюдения всех профилактических мер, к которым относится ношение средств индивидуальной защиты, социальное дистанцирование, отслеживание контактов и изоляция.

В Словакии и Чехии ранее ввели локдаун для не привитых от коронавируса граждан — не поставившие вакцину от коронавируса и не переболевшие им не смогут посещать магазины (кроме тех, которые торгуют товарами первой необходимости), учреждения общепита и культуры, а также светские мероприятия.