В ВОЗ назвали непривитых основными распространителями COVID-19

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В Европейском бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) главными распространителями коронавирусной инфекции считают не вакцинированных от COVID-19 граждан.
В ВОЗ назвали непривитых основными распространителями COVID-19
  • AP
  • © Pavel Golovkin

«Непривитые люди являются основными распространителями вируса. Мы призываем всех, кто имеет право на вакцинацию, воспользоваться этой возможностью», — заявили РИА Новости в бюро.

В организации подчеркнули важность прививок для людей старше 60 лет и групп риска, к которым относятся граждане с ослабленным иммунитетом.

Собеседник агентства также отметил важность соблюдения всех профилактических мер, к которым относится ношение средств индивидуальной защиты, социальное дистанцирование, отслеживание контактов и изоляция.

В Словакии и Чехии ранее ввели локдаун для не привитых от коронавируса граждан — не поставившие вакцину от коронавируса и не переболевшие им не смогут посещать магазины (кроме тех, которые торгуют товарами первой необходимости), учреждения общепита и культуры, а также светские мероприятия.

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