В Словакии и Чехии ввели локдаун для непривитых от коронавируса граждан

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Жители Словакии и Чехии, не поставившие вакцину от коронавируса и не переболевшие им, не смогут посещать магазины (кроме тех, которые торгуют товарами первой необходимости), учреждения общепита и культуры, а также светские мероприятия.

«Это необходимо сделать, чтобы уменьшить нагрузку на здравоохранение, так как число госпитализированных с COVID-19 растёт», — заявил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер, объясняя данное решение властей.

Он также порекомендовал гражданам вакцинироваться от новой коронавирусной инфекции.

«В рестораны, музеи, предприятия оказания услуг и другие общественные места (с 22 ноября. — RT) будут иметь доступ только привитые или переболевшие COVID-19», — приводит ТАСС слова премьер-министра Чехии Андрея Бабиша.

По его мнению, локдаун для непривитых и не переболевших коронавирусом должен продлиться до конца февраля следующего года.

Ранее канцлер Австрии Александер Шалленберг заявил, что в стране с 15 ноября вводится локдаун для тех, кто не вакцинировался от COVID-19 или же не переболел коронавирусом.

В июле Виталий Зверев, микробиолог, академик РАН, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения в мире популяционного иммунитета к коронавирусу.

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