Австрия с 15 ноября вводит локдаун для не привитых от COVID-19

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Канцлер Австрии Александер Шалленберг заявил, что в стране с 15 ноября вводится локдаун для тех, кто не вакцинировался от COVID-19 или же не переболел коронавирусом.
Австрия с 15 ноября вводит локдаун для не привитых от COVID-19
  • AP

«Нас настигла в полную силу четвёртая волна... Мы сегодня решили, что с завтрашнего дня, с понедельника, в Австрии будет действовать локдаун для непривитых. Это значит — ограничение на выход из дома для людей старше 12 лет. Жилые помещения можно будет покидать только в исключительных случаях», — цитирует его ТАСС.

Отмечается, что непривитые и непереболевшие смогут выходить из дома только за покупками в супермаркет, аптеку, на помощь нуждающимся, на работу и прогулку.

Ранее Шалленберг анонсировал введение в стране национального локдауна для не прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19.

В июле Виталий Зверев, микробиолог, академик РАН, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения в мире популяционного иммунитета к коронавирусу.

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