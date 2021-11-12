Канцлер Австрии анонсировал введение локдауна для непривитых от COVID-19

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Австрийский канцлер Александер Шалленберг анонсировал введение в стране национального локдауна для не прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19.
Канцлер Австрии анонсировал введение локдауна для непривитых от COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщило РИА Новости.

По его словам, в предстоящие выходные будет проведена встреча правительства с главами регионов и внеочередное заседание парламента.

Он заявил о необходимости «в это воскресенье дать зелёный свет» национальному локдауну для непривитых.

Шалленберг добавил, что развитие эпидемиологической ситуации в стране больше не позволяет медлить.

Ранее канцлер Австрии заявил, что власти страны приняли решение ограничить допуск во многие заведения для не привитых от COVID-19.

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