Канцлер Австрии анонсировал введение локдауна для непривитых от COVID-19

Австрийский канцлер Александер Шалленберг анонсировал введение в стране национального локдауна для не прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщило РИА Новости.

По его словам, в предстоящие выходные будет проведена встреча правительства с главами регионов и внеочередное заседание парламента.

Он заявил о необходимости «в это воскресенье дать зелёный свет» национальному локдауну для непривитых.

Шалленберг добавил, что развитие эпидемиологической ситуации в стране больше не позволяет медлить.

Ранее канцлер Австрии заявил, что власти страны приняли решение ограничить допуск во многие заведения для не привитых от COVID-19.