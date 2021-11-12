Канцлер Австрии анонсировал введение локдауна для непривитых от COVID-19
- Reuters
Об этом сообщило РИА Новости.
По его словам, в предстоящие выходные будет проведена встреча правительства с главами регионов и внеочередное заседание парламента.
Он заявил о необходимости «в это воскресенье дать зелёный свет» национальному локдауну для непривитых.
Шалленберг добавил, что развитие эпидемиологической ситуации в стране больше не позволяет медлить.
Ранее канцлер Австрии заявил, что власти страны приняли решение ограничить допуск во многие заведения для не привитых от COVID-19.