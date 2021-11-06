В Австрии введут ограничения для непривитых от коронавируса

Канцлер Австрии Александер Шалленберг заявил, что власти страны приняли решение ограничить допуск во многие заведения для непривитых от COVID-19.

«В Австрии с понедельника начинает действовать правило «двух П» (привит или переболел) везде, где до этого действовало правило «трёх П» (привит, переболел, протестирован): в сфере питания, гостиничного бизнеса, сфере услуг по уходу за телом, при посещении больниц и домов престарелых. В этих местах теперь действует правило «двух П», то есть переболел или привит», — приводит ТАСС его слова.

Отмечается, что правило наличия сертификата о вакцинации или переболевшего COVID-19 также распространяется на мероприятия с участием более 25 человек.

Ранее сообщалось, что Австрия с 9 ноября снимает все ограничения на авиасообщение с Россией, но правила въезда останутся неизменными.