В Австрии введут ограничения для непривитых от коронавируса

Короткая ссылка
Канцлер Австрии Александер Шалленберг заявил, что власти страны приняли решение ограничить допуск во многие заведения для непривитых от COVID-19.

«В Австрии с понедельника начинает действовать правило «двух П» (привит или переболел) везде, где до этого действовало правило «трёх П» (привит, переболел, протестирован): в сфере питания, гостиничного бизнеса, сфере услуг по уходу за телом, при посещении больниц и домов престарелых. В этих местах теперь действует правило «двух П», то есть переболел или привит», — приводит ТАСС его слова.

Отмечается, что правило наличия сертификата о вакцинации или переболевшего COVID-19 также распространяется на мероприятия с участием более 25 человек.

Ранее сообщалось, что Австрия с 9 ноября снимает все ограничения на авиасообщение с Россией, но правила въезда останутся неизменными. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить