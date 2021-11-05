Австрия снимет ограничения на авиасообщение с Россией

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Австрия с 9 ноября снимает все ограничения на авиасообщение с Россией, но правила въезда останутся неизменными. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главу МИД Австрии Михаэля Линхарта.
Австрия снимет ограничения на авиасообщение с Россией
  • РИА Новости

«Мы... приветствуем российское предложение и с нашей стороны в ответ снимем все ограничения на авиасообщение», — заявил министр.

При этом он отметил, что «правила въезда остаются неизменными».

Как сообщает агентство, въезд из России в Австрию в настоящее время возможен, в том числе и по туристической визе, но при отсутствии сертификата о вакцинации от COVID-19 одним из одобренных в ЕС или ВОЗ препаратов придётся отправиться на десятидневный карантин, который можно досрочно завершить, сдав тест на коронавирус на шестой день по прибытии.

Ранее сообщалось, что Россия с 9 ноября снимет ограничения на авиасообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и ОАЭ. 

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