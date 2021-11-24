В Северной Македонии лишат лицензии перевозчика, автобус которого попал в ДТП в Болгарии

Министерство транспорта Северной Македонии намерено лишить лицензии транспортную компанию Besa Trans, чей автобус попал в аварию в Болгарии, в результате чего погибли 46 человек.

Об этом сообщает онлайн-издание Novinite.bg со ссылкой на северомакедонское информагентство МИА.

По данным ведомства Северной Македонии, у компании была лицензия на перевозку, но при этом она не зарегистрировала разбившийся автобус — транспортное средство не было включено в электронную базу данных министерства.

Уточняется, что в соответствии с законом перевозчик обязан не позднее, чем за 15 дней до рейса информировать Минтранс о любых изменениях относительно вида использования принадлежащего ему транспортного средства.

Также перевозчик, несмотря на имевшуюся лицензию на перевозку, не имел специальной регистрации для осуществления международных рейсов.

Ранее стало известно, что число жертв крупной аварии с участием северомакедонского туристического автобуса в Болгарии увеличилось до 46.

Следственные органы Болгарии в качестве основных версий причины аварии с автобусом из Северной Македонии рассматривают техническую неисправность транспортного средства и человеческую ошибку.

Президент Северной Македонии Стево Пендаровски заявил, что в стране пройдут дни траура в связи с аварией.