Президент Северной Македонии объявил траур после автокатастрофы в Болгарии

Президент Северной Македонии Стево Пендаровски заявил, что в стране пройдут дни траура в связи с аварией автобуса с македонскими номерами в Болгарии, в результате которой погибли 46 человек.

«Ожидаем, что компетентные органы проведут полное расследование, утвердят причины и ответственность за трагедию, которой не помнит наша новая история. В дни траура, которые последуют, желаю мира и покоя душам погибших и скорейшего выздоровления пострадавшим», — написал Пендаровски на своей странице в Twitter.

Ранее стало известно, что число жертв крупной аварии с участием туристического автобуса в Болгарии увеличилось до 46.

Следственные органы Болгарии в качестве основных версий причины аварии с автобусом из Северной Македонии рассматривают техническую неисправность транспортного средства и человеческую ошибку.