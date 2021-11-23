Президент Северной Македонии объявил траур после автокатастрофы в Болгарии
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«Ожидаем, что компетентные органы проведут полное расследование, утвердят причины и ответственность за трагедию, которой не помнит наша новая история. В дни траура, которые последуют, желаю мира и покоя душам погибших и скорейшего выздоровления пострадавшим», — написал Пендаровски на своей странице в Twitter.
Ранее стало известно, что число жертв крупной аварии с участием туристического автобуса в Болгарии увеличилось до 46.
Следственные органы Болгарии в качестве основных версий причины аварии с автобусом из Северной Македонии рассматривают техническую неисправность транспортного средства и человеческую ошибку.