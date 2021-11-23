Следствие рассматривает две основные версии причины ДТП с автобусом в Болгарии
- AP
Об этом сообщает fakti.bg.
«Рaccлeдoвaниe крушeния aвтoбуca нa aвтoмaгиcтрaли «Cтрумa» нaхoдитcя нa рaннeй cтaдии. Пoкa прoрaбaтывaютcя двe вeрcии — чeлoвeчecкaя oшибкa и тeхничecкaя нeиcпрaвнocть», — cкaзaл нa брифингe дирeктoр Нaциoнaльнoй cлeдcтвeннoй cлужбы Бoриcлaв Caрaфoв.
Ранее стало известно, что число жертв крупной аварии с участием туристического автобуса в Болгарии увеличилось до 46.
Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев заявил, что отправится в Болгарию, чтобы встретиться с пострадавшими в результате аварии.