Следствие рассматривает две основные версии причины ДТП с автобусом в Болгарии

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Следственные органы Болгарии в качестве основных версий причины аварии с автобусом из Северной Македонии рассматривают техническую неисправность транспортного средства и человеческую ошибку.
Следствие рассматривает две основные версии причины ДТП с автобусом в Болгарии
  • AP

Об этом сообщает fakti.bg.

«Рaccлeдoвaниe крушeния aвтoбуca нa aвтoмaгиcтрaли «Cтрумa» нaхoдитcя нa рaннeй cтaдии. Пoкa прoрaбaтывaютcя двe вeрcии — чeлoвeчecкaя oшибкa и тeхничecкaя нeиcпрaвнocть», — cкaзaл нa брифингe дирeктoр Нaциoнaльнoй cлeдcтвeннoй cлужбы Бoриcлaв Caрaфoв.

Ранее стало известно, что число жертв крупной аварии с участием туристического автобуса в Болгарии увеличилось до 46

Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев заявил, что отправится в Болгарию, чтобы встретиться с пострадавшими в результате аварии.

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