Следственные органы Болгарии в качестве основных версий причины аварии с автобусом из Северной Македонии рассматривают техническую неисправность транспортного средства и человеческую ошибку.

Об этом сообщает fakti.bg.

«Рaccлeдoвaниe крушeния aвтoбуca нa aвтoмaгиcтрaли «Cтрумa» нaхoдитcя нa рaннeй cтaдии. Пoкa прoрaбaтывaютcя двe вeрcии — чeлoвeчecкaя oшибкa и тeхничecкaя нeиcпрaвнocть», — cкaзaл нa брифингe дирeктoр Нaциoнaльнoй cлeдcтвeннoй cлужбы Бoриcлaв Caрaфoв.

Ранее стало известно, что число жертв крупной аварии с участием туристического автобуса в Болгарии увеличилось до 46.

Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев заявил, что отправится в Болгарию, чтобы встретиться с пострадавшими в результате аварии.