Премьер Северной Македонии отправится в Болгарию в связи с крупным ДТП с 46 погибшими

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Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев заявил, что отправится в Болгарию, чтобы встретиться с пострадавшими в результате аварии с туристическим автобусом из Северной Македонии.
Премьер Северной Македонии отправится в Болгарию в связи с крупным ДТП с 46 погибшими
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС в своём Telegram-канале.

«Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев подтвердил, что отправится в Болгарию, чтобы посетить пострадавших в результате ДТП с туристическим автобусом из Северной Македонии», — отмечает агентство.

Ранее в СМИ появилась информация, что на трассе София — Благоевград в Болгарии в результате крупной автомобильной аварии с участием туристического автобуса погибли 45 человек, из них 12 детей.

Позднее стало известно об увеличении числа жертв до 46.

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