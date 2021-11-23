Премьер Северной Македонии отправится в Болгарию в связи с крупным ДТП с 46 погибшими
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС в своём Telegram-канале.
«Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев подтвердил, что отправится в Болгарию, чтобы посетить пострадавших в результате ДТП с туристическим автобусом из Северной Македонии», — отмечает агентство.
Ранее в СМИ появилась информация, что на трассе София — Благоевград в Болгарии в результате крупной автомобильной аварии с участием туристического автобуса погибли 45 человек, из них 12 детей.
Позднее стало известно об увеличении числа жертв до 46.