Число жертв ДТП с автобусом в Болгарии увеличилось до 46
- Reuters
«Согласно предварительным данным, на 31-м километре автомагистрали «Струма» разбился автобус, зарегистрированный в Республике Северная Македония», — приводит РИА Новости сообщение.
Как уточняется, в результате аварии погибли 46 человек.
Ранее в СМИ появилась информация, что на трассе София — Благоевград в Болгарии в результате крупной автомобильной аварии с участием туристического автобуса погибли 45 человек, из них 12 детей.
Всего в автобусе находились 52 человека.