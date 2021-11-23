Число жертв ДТП с автобусом в Болгарии увеличилось до 46

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Число жертв крупной аварии с участием туристического автобуса в Болгарии увеличилось до 46. Об этом проинформировали в пресс-службе МВД страны.
Число жертв ДТП с автобусом в Болгарии увеличилось до 46
  • Reuters

«Согласно предварительным данным, на 31-м километре автомагистрали «Струма» разбился автобус, зарегистрированный в Республике Северная Македония», — приводит РИА Новости сообщение.

Как уточняется, в результате аварии погибли 46 человек.

Ранее в СМИ появилась информация, что на трассе София — Благоевград в Болгарии в результате крупной автомобильной аварии с участием туристического автобуса погибли 45 человек, из них 12 детей.

Всего в автобусе находились 52 человека.

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