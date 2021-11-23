Политолог из США призвал администрацию Байдена заставить Киев выполнять Минские соглашения

Ведущий политолог крупнейшего американского «мозгового центра» RAND Corporation Самуэль Чарап предложил администрации Джо Байдена признать, что политика США по Донбассу рискует зайти в тупик, а также подтолкнуть Киев к принятию мер по выполнению обязательств по Минским соглашениям. Соответствующую статью аналитика опубликовал Politico.

Как считает специалист, политика США по Донбассу в основном заключалась в том, чтобы «предлагать кнут Москве и пряник Киеву», а параллельно американцы поддерживали Киев в экономическом, политическом и военном отношении.

Ранее такой подход работал, однако теперь «наращивание военной мощи Москвы» и её риторика «позволяют сделать предположение, что на этот раз всё обстоит по-другому», считает Чарап.

«Вместо того чтобы сосредоточиться только на принуждении в отношении России, администрация Байдена должна также подтолкнуть и Киев к принятию мер по выполнению своих обязательств по «Минску-2», к чему Украина не проявляла особого желания уже с тех пор, как это соглашение было подписано шесть лет назад. Именно шаги Украины по выполнению соглашения, какими бы ущербными они ни были, на самом деле могут вызвать деэскалацию со стороны России и оживить вялотекущий мирный процесс», — написал Чарап.

Вместе с тем он отмечает, что США «ещё далеко не использовали своё влияние», чтобы добиться прогресса в конфликте в Донбассе.



Подробнее — в пересказе материала ИноТВ.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее констатировал публичный выход Украины из Минских соглашений.

Он отметил, что в Москве встревожены упрямством, с которым Берлин и Париж потакают желанию Киева не исполнять положения документа.

В начале сентября в Киеве заявили, что Украине удалось сняться с «крючка Минских соглашений».