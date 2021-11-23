Посольство: в попавшем в ДТП автобусе в Болгарии не было россиян

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Согласно предварительным данным, российских граждан не было среди пассажиров туристического автобуса, попавшего в ДТП в Болгарии, сообщает посольство России в Софии.
Посольство: в попавшем в ДТП автобусе в Болгарии не было россиян
  • AP

«В связи с происшедшей трагедией мы запросили МВД. По предварительным данным, россиян в автобусе, который попал в аварию, не было», — цитирует ТАСС начальника консульского отдела посольства России Владимира Черткова.

Ранее президент Северной Македонии Стево Пендаровски заявил, что в стране пройдут дни траура в связи с аварией автобуса с македонскими номерами в Болгарии, в результате которой погибли 46 человек.

До этого стало известно, что следственные органы Болгарии в качестве основных версий причины аварии с автобусом из Северной Македонии рассматривают техническую неисправность транспортного средства и человеческую ошибку.

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