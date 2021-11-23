Жертвы ДТП с автобусом в Болгарии будут идентифицированы по ДНК

Директор Национальной следственной службы Болгарии Борислав Сарафов заявил, что жертвы крупной аварии с участием туристического автобуса из Северной Македонии будут идентифицированы по ДНК.

Об этом сообщает fakti.bg.

«Расследование аварии с участием автобуса находится на очень ранней стадии», — заявил Сарафов.

Он уточнил, что жертвы ДТП будут идентифицированы по образцам ДНК.

Сарафов также заявил, что следственные органы Болгарии в качестве основных версий причины аварии с автобусом из Северной Македонии рассматривают техническую неисправность транспортного средства и человеческую ошибку

Ранее стало известно, что число жертв крупной аварии с участием туристического автобуса в Болгарии увеличилось до 46.

Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев заявил, что отправится в Болгарию, чтобы встретиться с пострадавшими в результате аварии.