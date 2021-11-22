В МИД КНР прокомментировали первый договор Австралии об АПЛ в рамках AUKUS

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай весьма обеспокоен подписанием США, Великобританией и Австралией соглашения об обмене конфиденциальной информацией по атомным подлодкам (АПЛ) в рамках AUKUS.

«Китай выражает серьёзную обеспокоенность сотрудничеством США, Великобритании и Австралии в области атомных подводных лодок. Эти действия обостряют напряжённость в регионе, провоцируют гонку вооружений, ставят под угрозу региональный мир и стабильность, а также подрывают международные усилия в сфере нераспространения ядерного оружия», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что многие страны уже выразили серьёзную обеспокоенность возможными негативными последствиями данного сотрудничества и, по мнению Китая, страны AUKUS пренебрегли международными правилами, заключив соответствующее соглашение по АПЛ.

Ранее сообщалось, что власти Австралии подписали первый договор с США и Великобританией в рамках союза AUKUS об обмене конфиденциальной информацией по ядерным подводным лодкам.

16 сентября Великобритания, США и Австралия объявили о создании нового партнёрства AUKUS в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе.

По мнению президента России Владимира Путина, создание нового альянса подрывает региональную стабильность.