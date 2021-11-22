В МИД КНР прокомментировали первый договор Австралии об АПЛ в рамках AUKUS

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай весьма обеспокоен подписанием США, Великобританией и Австралией соглашения об обмене конфиденциальной информацией по атомным подлодкам (АПЛ) в рамках AUKUS.
В МИД КНР прокомментировали первый договор Австралии об АПЛ в рамках AUKUS
  • globallookpress.com

«Китай выражает серьёзную обеспокоенность сотрудничеством США, Великобритании и Австралии в области атомных подводных лодок. Эти действия обостряют напряжённость в регионе, провоцируют гонку вооружений, ставят под угрозу региональный мир и стабильность, а также подрывают международные усилия в сфере нераспространения ядерного оружия», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что многие страны уже выразили серьёзную обеспокоенность возможными негативными последствиями данного сотрудничества и, по мнению Китая, страны AUKUS пренебрегли международными правилами, заключив соответствующее соглашение по АПЛ.

Ранее сообщалось, что власти Австралии подписали первый договор с США и Великобританией в рамках союза AUKUS об обмене конфиденциальной информацией по ядерным подводным лодкам.

16 сентября Великобритания, США и Австралия объявили о создании нового партнёрства AUKUS в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе.

По мнению президента России Владимира Путина, создание нового альянса подрывает региональную стабильность.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить